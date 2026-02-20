أهلي حلب يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على أمية في الجولة التاسعة

محافظات-سانا

تصدر أهلي حلب ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على أمية ضمن الجولة التاسعة اليوم والتي شهدت فوز دمشق الأهلي على الوحدة وحمص الفداء على الحرية والطليعة على الشعلة وخان شيخون على جبلة وتعادل الكرامة والجيش.

وفي التفاصيل قفز أهلي حلب إلى صدارة الدوري بعد فوزه على أمية بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل للفائز إيمانويل ماهوب وأنس دهان هدفين، بينما سجل لأمية سامويل بادو ومصطفى علي.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق تلقى الوحدة خسارة قاسية أمام دمشق الأهلي بهدف لهدفين تنازل بها عن الصدارة للأهلي حيث سجل لدمشق الأهلي أنتوني ريتشي ووسام سلوم وسجل للوحدة زيد غرير.

وتغلب حمص الفداء على الحرية بثلاثة أهداف دون رد سجلها سونغ صانداي ومارديك مارديكيان وعبد الرزاق البستاني وذلك في اللقاء الذي أقيم في الملعب البلدي في حلب.

كما فاز الطليعة على الشعلة بثلاثة أهداف لهدف وذلك في مباراتهما على ملعب درعا البلدي، سجل للطليعة هيثم اللوز وسليمان رشو وعدنان طومان وللشعلة يوسف عبد الرازق من ركلة الجزاء.

مدرب نادي الطليعة عمار الشمالي قال بتصريح لسانا: إن المباراة كانت صعبة والنقاط الثلاث مهمة ومفصلية، مبيناً أن الشعلة لعب بحماسة في بداية المباراة، وكنا بحاجة لهدف مبكر ليفتح الشعلة الملعب ونستغل المساحات.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب جبلة البلدي بفوز خان شيخون على جبلة بهدفين لهدف حيث سجل لخان شيخون محمد الحسن ومصطفى رسلان ولجبلة طه بصيص.

وتعادل الكرامة والجيش في مباراتهما في ملعب الفيحاء سلباً.