فرسان سوريا يتحضرون للمشاركة في بطولة قطر الدولية للقفز على الحواجز

دمشق-سانا

تتحضر الفروسية السورية لخوض استحقاق دولي مهم يوم غد الأربعاء، يتمثل في بطولة قطر الدولية للقفز على الحواجز، حيث سيكون ميدان الشقب في العاصمة الدوحة مسرحاً لمنافساتها.

ويمثل سوريا في البطولة، التي ستقام منافساتها بين الـ 15و الـ 18 من الشهر الحالي، الفرسان تيم دياب ومروان زبيبي ومحمد أبوزيد وجوزيف ميرزا وهاشم العقاد وتيم المنوخ وكنان الحافي وليث شاهين وجواد الأحمد وأنس اليوسف والفارسة جوري وليد بحبوح.

وتأهل الفرسان المذكورون عن سوريا بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية المطلوبة للبطولة القادمة، حيث أقيمت خلال آذار الماضي بطولة تأهيلية بإشراف الاتحاد الدولي للعبة في نادي الفروسية المركزي بدمشق على جولتين.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك