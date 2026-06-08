إعادة جدولة رحلتين لعودة الحجاج السوريين وتحويل وجهتهما إلى مطار الملكة علياء

دمشق-سانا‏

أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، اليوم الإثنين، الـ 8 من ‏حزيران 2026، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، قادمتين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ‏في المدينة المنورة.‏

وذكرت الإدارة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، أن قرار إعادة الجدولة جاء في ضوء مستجدات الظروف الإقليمية ‏الراهنة، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية.‏

وأضافت: إنه تم تأمين حافلات لنقل الحجاج من مطار الملكة علياء إلى محافظتي دمشق وحلب، مؤكدةً استمرار متابعة ‏أوضاع جميع الرحلات، وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات أو تغييرات تباعاً.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، تأجيل جميع رحلات الحجاج المقررة اليوم الإثنين، والقادمة من المدينة ‏المنورة إلى مطاري دمشق وحلب حتى إشعار آخر.‏