إعادة جدولة رحلتين لعودة الحجاج السوريين وتحويل وجهتهما إلى مطار الملكة علياء

دمشق-سانا
أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، اليوم الإثنين، الـ 8 من حزيران 2026، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، قادمتين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.
وذكرت الإدارة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، أن قرار إعادة الجدولة جاء في ضوء مستجدات الظروف الإقليمية الراهنة، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية.
وأضافت: إنه تم تأمين حافلات لنقل الحجاج من مطار الملكة علياء إلى محافظتي دمشق وحلب، مؤكدةً استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات، وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات أو تغييرات تباعاً.
وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، تأجيل جميع رحلات الحجاج المقررة اليوم الإثنين، والقادمة من المدينة المنورة إلى مطاري دمشق وحلب حتى إشعار آخر.