وزير الرياضة والشباب: تأهيل المدينة الرياضية بحمص ضمن خطة متكاملة

حمص-سانا

أكد وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض أن الوزارة تعمل على تأهيل المدينة الرياضية في حمص ضمن خطة تمتد لخمس سنوات.

وأشار وزير الرياضة والشباب في تصريح لـ سانا، خلال جولة ميدانية على المنشآت الرياضية في المحافظة، يرافقه محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى إلى أنه سيتم إنشاء ثلاث صالات متعددة الاستخدامات لألعاب كرة اليد والطائرة والسلة، إضافة إلى ملعب رئيسي وملاعب تدريبية ومسبح دولي وملاعب تنس بالمدينة الرياضية.

ولفت إلى أن التنفيذ سيبدأ وفق أولويات مدروسة، من خلال المباشرة بإنشاء صالتين وملعب تدريبي لكرة القدم، بالتوازي مع تكليف مكتب هندسي بإعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع محافظة حمص.

وفيما يتعلق بملعب الساروت، بيّن الوزير أن أعمال الصيانة والترميم انطلقت بشكل كامل، على أن تتحمل الوزارة جميع التكاليف، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لمرافق ومدرجات ملعب خالد بن الوليد.

ولفت الحامض إلى أن سياسة الوزارة تركز على دعم الأندية وتخفيف الأعباء المالية عنها، مشيراً إلى إلغاء تكاليف التحكيم التي كانت تتحملها الأندية، وتخصيص عائدات الرعاية والنقل التلفزيوني لدعمها، إلى جانب رصد مكافآت مالية لبطل الدوري والوصيف، ودعم الفئات العمرية لتعزيز استمرارية النشاط الرياضي.

من جهته أكد مدير الرياضة والشباب في حمص حسان الدالاتي أن المنشآت الرياضية في المحافظة متهالكة ومدمرة منذ سنوات، مشيراً إلى وجود خطة مدروسة بالتعاون مع المحافظة لإعادة تأهيلها وإحيائها.

وكان الوزير بحث مع محافظ حمص خلال اجتماع في مبنى المحافظة، واقع القطاع الرياضي وآليات تطوير المنشآت بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع التأكيد على أهمية تنفيذ المشاريع بشكل تدريجي ومدروس لتحقيق نقلة نوعية في الرياضة السورية.

وتأتي الجولة التي شملت عدداً من المنشآت الرياضية بمحافظة حمص، ضمن خطة وزارة الرياضة والشباب لإعادة تأهيل المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات، في إطار التوجه نحو استعادة النشاط الرياضي وتعزيز دور الأندية.