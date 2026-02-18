الشرطة يواجه تشرين في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تنطلق غداً الخميس أولى مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاء واحد يجمع الشرطة مع تشرين في ملعب الفيحاء بدمشق.

وتستكمل الجمعة منافسات الجولة ذاتها بإقامة 7 مباريات في محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية ودرعا.

ففي ملعب اللاذقية البلدي، يسعى حطين صاحب المركز الثالث إلى الارتقاء بجدول الترتيب عندما يواجه الفتوة صاحب المركز الـ 13 والذي يعاني من النتائج السلبية في الفترة الماضية.

وفي ملعب جبلة البلدي باللاذقية يواجه جبلة فريق خان شيخون في مباراة عنوانها الابتعاد عن مراكز المؤخرة، في حين يطمح الشعلة صاحب المركز قبل الأخير والطليعة التاسع إلى تحقيق الفوز الثاني لكل فريق في الدوري الممتاز،

ويواجه الوحدة، متصدر الدوري، فريق دمشق الأهلي المنتشي بفوزه الأخير على الشرطة في المباراة التي تجمعهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

ويلتقي أمية الأخير مع أهلي حلب ثاني الترتيب في ملعب الجلاء بدمشق، بينما يواجه الحرية، الذي كسب ثلاث نقاط مهمة من الجيش في الجولة الماضية، فريق حمص الفداء في ملعب حلب البلدي.

ويقابل الكرامة فريق الجيش في ملعب الحمدانية بحلب في آخر مباريات الجولة التاسعة.

ويتصدر الوحدة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، يليه أهلي حلب بذات الرصيد في المركز الثاني، ثم حطين في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.