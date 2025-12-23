السنغال تستهل مشوارها ببطولة أمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

الرباط-سانا

قاد مهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون منتخب بلاده السنغال؛ لتحقيق الفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

سجل نيكولاس جاكسون هدف منتخب بلاده الأول في الدقيقة 40، مستغلاً تمريرة حاسمة من إسماعيل جاكوبس، قبل أن يعود جاكسون مجدداً ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من إسماعيلا سار، وفي الدقيقة 90 تمكن شريف نداي من تسجيل هدف المنتخب السنغالي الثالث عقب تلقيه تمريرة رائعة من الشيخ سابالي.

وتصدر بذلك منتخب السنغال، المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية التي تفوقت على بنين بهدف دون رد.