وقفة تضامنية لمشجعي الكرامة دعماً لناديهم لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة عليه

حمص-سانا

نظّمت مجموعة من جماهير نادي الكرامة “ألتراس بلو صن” اليوم وقفة تضامنية أمام مقر النادي بحمص، دعماً للنادي على خلفية العقوبات الصادرة بحقه مؤخراً.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم أصدرت بتاريخ 26-2-2026 قراراً يقضي بتغريم نادي الكرامة ثلاثة ملايين ليرة سورية على خلفية هتافات مسيئة صدرت عن بعض جمهوره بحق جمهور الفريق المنافس، مع مضاعفة الغرامة لتكرار المخالفة، وذلك وفق بيان الاتحاد.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد جمال الشيخ فتوح أحد منظمي الوقفة، أنها تهدف إلى التعبير عن تضامن الجمهور مع ناديه، معتبراً أن العقوبات المتكررة لا تعكس مجريات الأحداث خلال المباريات الماضية، ولا سيما مباراة الكرامة وتشرين، التي قال إن أجواءها اتسمت بالروح الرياضية، وتبادل الترحيب بين الجمهورين.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعادة النظر في العقوبات، مؤكدين التزامهم بالعمل بروح رياضية واحترام الأنظمة.