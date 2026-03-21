أمية يلتقي ضيفه الكرامة غداً في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

يلتقي فريق أمية مع ضيفه فريق الكرامة غداً على ملعب إدلب البلدي، ضمن الجولة الـ 5 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل أمية المباراة وعينه على فوز ثمين، ولا سيما أنه يحتل المركز الخامس عشر ما قبل الأخير على لائحة ترتيب فرق الدوري، بينما يسعى الكرامة إلى مواصلة انتصاراته للتقدم أكثر في الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

وكانت الجولة الـ 15 انطلقت أمس الأول بلقاء أهلي حلب والجيش على ملعب الفيحاء بدمشق، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها بعد غد، باقامة خمس مباريات تجمع الحرية مع الشرطة على ملعب حلب البلدي، وجبلة مع تشرين على ملعب جبلة البلدي، وحطين مع الطليعة على ملعب اللاذقية البلدي، وحمص الفداء مع خان شيخون على ملعب الفيحاء بدمشق، والفتوة مع دمشق الأهلي على ملعب دير الزور البلدي، وتختتم الثلاثاء المقبل بلقاء الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.