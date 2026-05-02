برشلونة يقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني

مدريد-سانا

اقترب فريق برشلونة، من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوز صعب بنتيجة 2-1 على مضيفه أوساسونا، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من افتتاح التسجيل لصالح برشلونة، في الدقيقة 81، وبعد 5 دقائق، عزز البديل فيران توريس، تقدم فريقه، بالهدف الثاني، وقلص أوساسونا، الفارق، في الدقيقة 89 عن طريق راؤول جارسيا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وبإمكان برشلونة، التتويج رسمياً بلقب البطولة، في حال تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، في المباراة المقررة غدا.

