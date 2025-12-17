اتحاد كرة السلة ينهي تعاقده مع المدرب جوزيف ستيبينغ ويتجه للتعاقد مع كادر وطني

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة عن إنهاء تعاقده مع مدرب منتخب سوريا للرجال الأمريكي جوزيف ستيبينغ، والتوجه نحو تعيين كادر تدريبي وطني لقيادة المنتخب للفترة القادمة.

ففي بيان للاتحاد على صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن الاتحاد عن التوجه للتعاقد مع كادر تدريبي وطني لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وذلك إيماناً بالكفاءات المحلية وقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة بعد فسخ عقد المدرب الأمريكي بالتراضي بين الطرفين.

كما تضمن البيان تشكيل منتخب أولمبي كرافد مباشر للمنتخب الأول بإشراف مدير المنتخب مازن أبو سعدة.

وتضمن البيان أيضاً إقامة منتخبات مصغرة داخل المحافظات لكل فئة عمرية تحت اسم (منتخبات النخبة)، وذلك لرفع جاهزية المنتخبات الوطنية على مدار العام، وتشكيل مجالس استشارية لتطوير كرة السلة في المحافظات السورية كافة بكادر من النخب وأصحاب الخبرة والاختصاص، لدعم القرار الفني والإداري وتطوير القواعد والفئات العمرية.

ونص البيان على إطلاق الأكاديمية السورية لكرة السلة SBA، وهي برنامج وطني إلزامي لتطوير وتأهيل مدربي كرة السلة، بحيث تصبح الشهادات الصادرة عنه شرطاً إلزامياً لمزاولة التدريب اعتباراً من الموسم القادم.

وكان منتخب سوريا للرجال بكرة السلة خسر أمام نظيره الأردني بنتيجة 100-48 نقطة في إياب النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد خسارته أمام مضيفه الأردني بنتيجة 74-59 نقطة في ذهاب النافذة الأولى للتصفيات.