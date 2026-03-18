أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وآرسنال تبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

عواصم-سانا

انتزع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه تشلسي 3-0 في إياب ثمن النهائي للمسابقة .

وسجل للفريق الباريسي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالدقيقة 6، و برادلي باركوا في الدقيقة 15، وسيني مايولو عند الدقيقة 62.

وكان باريس سان جيرمان فاز على تشلسي في لقاء الذهاب 5-2.

ونجح ريال مدريد الإسباني ببلوغ ربع النهائي، بعد فوزه على مستضيفه مانشستر سيتي 2-1 في إياب ثمن النهائي.

و سجل النجم البرازيلي فينيسيوس للريال من ركلة جزاء عند الدقيقة 22، و

وقع على هدف التعادل لسيتي النرويجي إيرلينغ هالاند بالدقيقة 41، وقبل النهاية أضاف فيني الثاني لريال مدريد عند الدقيقة 90+3.

وكان ريال مدريد فاز على السيتي في مرحلة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وضمن آرسنال الإنكليزي مقعده في ربع النهائي بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-0 في إياب ثمن النهائي الثلاثاء، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

ويدين آرسنال بفوزه إلى هدفي إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 36 وديكلان رايس بالدقيقة 63، ليحسم النادي اللندني المواجهة 3-1 في مجموع المباراتين.