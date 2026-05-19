رونالدو يخوض تجربته السادسة مع منتخب البرتغال في كأس ‏العالم 2026‏

لشبونة- سانا
للمونديال السادس في مسيرته تصدر اسم النجم كريستيانو رونالدو تشكيلة منتخب بلاده البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة الشهر المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وخاض رونالدو خلال مسيرته أيضاً ست بطولات لكأس أوروبا، وأكد في تصريح سابق أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته، وهو رقم قياسي قد يعادله غريمه الأرجنتيني ليونيل
ميسي.
وكان رونالدو غاب عن آخر مباراتين لمنتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، بعد تعرضه لإصابة مع ناديه النصر السعودي، وعاد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى اللعب مع ناديه، ليستعد بالتالي للمشاركة في المونديال.
وخلال البطولة التي تقام من الـ 11 من حزيران حتى الـ 19 من تموز 2026 يلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقبل الانتقال إلى معسكره الأساسي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يخوض المنتخب البرتغالي مباراتين تحضيريتين على أرضه، أمام تشيلي في الـ 6 من حزيران، ثم مع نيجيريا في الـ 10 من الشهر ذاته.
وفيما يلي تشكيلة منتخب البرتغال لكأس العالم.
حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، وجوزيه سا (وولفرهامبتون الإنكليزي)، وروي سيلفا (سبورتينغ)، وريكاردو فيلو (أنقرة التركي).
الدفاع: ديوغو دالوت، ماتيوش نونيش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ونيلسون سيميدو (فنربهتشه التركي)، وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ونونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وغونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، وريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وتوماس أراوجو (بنفيكا).
الوسط: روبن نيفيش (الهلال السعودي)، وسامو كوشتا (مايوركا الإسباني)، وجواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وبرونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي).
الهجوم: جواو فيليكس (النصر السعودي)، وفرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، وفرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، وبيدرو نيتو (تشلسي الإنكليزي)، ورافايال لياو (ميلان الإيطالي)، وغونسالو غيديش (ريال سوسييداد الإسباني) وغونسالو راموس وكريستيانو رونالدو (النصر السعودي).