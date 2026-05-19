رونالدو يخوض تجربته السادسة مع منتخب البرتغال في كأس ‏العالم 2026‏

لشبونة-‏ سانا

للمونديال السادس في مسيرته تصدر اسم النجم كريستيانو رونالدو ‏تشكيلة منتخب بلاده البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2026، ‏المقررة الشهر المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة ‏الأمريكية‎.‎

وخاض رونالدو خلال مسيرته أيضاً ست بطولات لكأس أوروبا، ‏وأكد في تصريح سابق أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في ‏مسيرته، وهو رقم قياسي قد يعادله غريمه الأرجنتيني ليونيل

ميسي‎.‎

وكان رونالدو غاب عن آخر مباراتين لمنتخب البرتغال تحت قيادة ‏المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، بعد تعرضه لإصابة مع ناديه ‏النصر السعودي، وعاد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى ‏اللعب مع ناديه، ليستعد بالتالي للمشاركة في المونديال‎.‎

وخلال البطولة التي تقام من الـ 11 من حزيران حتى الـ 19 من تموز 2026 ‏يلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب ‏كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية‎.‎

وقبل الانتقال إلى معسكره الأساسي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ‏يخوض المنتخب البرتغالي مباراتين تحضيريتين على أرضه، أمام ‏تشيلي في الـ 6 من حزيران، ثم مع نيجيريا في الـ 10 من الشهر ذاته‎.‎

وفيما يلي تشكيلة منتخب البرتغال لكأس العالم‎.

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، وجوزيه سا (وولفرهامبتون ‏الإنكليزي)، وروي سيلفا (سبورتينغ)، وريكاردو فيلو (أنقرة التركي)‌‎.‎

الدفاع: ديوغو دالوت، ماتيوش نونيش (مانشستر يونايتد ‏الإنكليزي)، ونيلسون سيميدو (فنربهتشه التركي)، وجواو كانسيلو ‌‏(برشلونة الإسباني)، ونونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، و‏غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، وريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، وروبن ‏دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وتوماس أراوجو (بنفيكا)‌‎.‎

الوسط: روبن نيفيش (الهلال السعودي)، وسامو كوشتا (مايوركا ‏الإسباني)، وجواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ‏وبرونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وبرناردو سيلفا ‌‏(مانشستر سيتي الإنكليزي)‌‎.‎

الهجوم: جواو فيليكس (النصر السعودي)، وفرانسيسكو ترينكاو ‌‏(سبورتينغ)، وفرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، وبيدرو ‏نيتو (تشلسي الإنكليزي)، ورافايال لياو (ميلان الإيطالي)، وغونسالو ‏غيديش (ريال سوسييداد الإسباني) وغونسالو راموس وكريستيانو ‏رونالدو (النصر السعودي)‌‎.‎