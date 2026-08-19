50 حكماً وحكمة يخضعون للاختبار البدني للترشح إلى القائمة الدولية

دمشق-سانا

أجرت لجنة الحكام الرئيسية اليوم الأربعاء، الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للترشح إلى القائمة الدولية لعام 2027، بمشاركة 50 حكماً وحكمة.

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم جرت الاختبارات لـ 38 حكماً وحكمة في كرة القدم، و12 حكماً وحكمة في كرة القدم الشاطئية والصالات.

وشملت الاختبارات البدنية اختبار السرعة واختبار التحمل، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتستكمل إجراءات الترشح بإجراء الاختبارين النظري واختبار اللغة الإنكليزية في 14 أيلول المقبل، تمهيداً لاستكمال مراحل اختيار الحكام المرشحين للقائمة الدولية لعام 2027.

وتتضمن معايير الترشح اجتياز الاختبارات المطلوبة، إلى جانب الفحوصات الطبية والشروط الخاصة بالعمر والمستوى الفني والبدني، وفق الضوابط المعتمدة.