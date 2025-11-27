نتائج ملفتة لمنتخب سوريا  للريشة الطائرة في بطولة غرب آسيا

بغداد-سانا

حقق منتخب سوريا للريشة الطائرة نتائج ملفتة في بطولة غرب آسيا، المقامة في العراق، بنيله 17 ميدالية متنوعة.

وفي التفاصيل، نال منتخبنا بفئة تحت 15 سنة، ذهبية عبر مياس قباني بفردي الإناث، وفضية في الزوجي المختلط من خلال محمد عدي الحسن وهيلين الجوابرة، وبرونزيتين بفردي الذكور بواسطة عبد الرحمن القباني ومحمد عدي، وبرونزية فردي الإناث نالتها هيلين الجوابرة، إضافة إلى برونزية زوجي الذكور عبر محمد عدي الحسن وعبد الرحمن القباني، وبرونزية الزوجي المختلط من خلال مياس قباني وعبد الرحمن قباني.

أما فئة تحت 17 سنة، فأسفرت نتائجها بفردي الذكور عن برونزية لمحمد خالد الرفاعي، وبرونزية ضمن فردي الإناث حققتها ثناء الزعبي، وكانت الذهبية في زوجي الذكور من نصيب شادي الأنصاري ومحمد خالد الرفاعي، وذهبية زوجي إناث ذهبت لثناء الرفاعي ودانيا كرزون، بينما أحرز فضية الزوجي المختلط محمد خالد الرفاعي وثناء الزعبي.

وفي فئة تحت 23 سنة، أحرز حسام دهش برونزية الفردي ذكور، ونالت فلة النجار برونزية فردي الإناث، كما أحرزت فلة النجار وسيدرة الحصني برونزية زوجي الإناث، وكانت برونزية زوجي الذكور من نصيب حسام دهش وطلال آغا الملي، وذهبت برونزية الزوجي المختلط لحسام دهش وسيدرة الحصني.

شارك بالبطولة، إضافة إلى سوريا، منتخبات الأردن والبحرين ولبنان وفلسطين وسلطنة عمان وقطر.