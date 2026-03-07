فوز حمص الفداء على الكرامة في دوري كرة السلة لفئة الشباب

DSC04808 فوز حمص الفداء على الكرامة في دوري كرة السلة لفئة الشباب

حمص-سانا

فاز فريق حمص الفداء على فريق الكرامة بنتيجة 80 / 38 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد الرياضية في حمص، ضمن مباريات إياب دوري كرة السلة لفئة الشباب تحت 18 عاماً.

DSC04735 فوز حمص الفداء على الكرامة في دوري كرة السلة لفئة الشباب

وفي تصريح لـ سانا أشار مدرب شباب حمص الفداء رودولف إيغو إلى أنه وبرغم فوز فريقه فإن الأداء لم يكن بالمستوى المعتاد، لافتاً إلى الفرص القوية لفريقه للتأهل إلى مرحلة الـ”فاينال فور”، كونه يحتل حالياً المركز الثاني بعد أهلي حلب في ترتيب الدوري.

وتتواصل منافسات دوري كرة السلة لمختلف الفئات العمرية وفق الخطة التي وضعها الاتحاد السوري لكرة السلة، بهدف تعزيز المنافسة بين الأندية وتطوير مستوى اللعبة.

