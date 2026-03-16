العدالة الانتقالية بوابة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية في محاضرة بريف حماة

حماة-سانا

نظّمت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حماة، اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان “العدالة الانتقالية بوابة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية” للمحامي والباحث القانوني عبد الناصر حوشان، وأقيمت في المركز الثقافي بمدينة سلمية.

وأوضح حوشان في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة تهدف إلى تصحيح بعض المغالطات التي كثرت في الآونة الأخيرة حول مفهوم العدالة الانتقالية، في ظل انتشار ما وصفها بـ”المعلومات المضللة” التي تزعم أن الحكومة ليست بصدد تطبيق العدالة الانتقالية.

وأشار كذلك في هذا السياق، إلى أنه لابد من الرد على هذه الإشاعات لتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية، وآليات تطبيقه، وأن الدولة جادة باعتماد الآليات الحقيقية لتحقيقها، من خلال الإصلاح المؤسسي الذي يشمل القضاء والأمن، وتشكيل مجلس الشعب الذي يعد الركيزة الأساسية في ضمان تحقيق العدالة الانتقالية.

يذكر أن عبد الناصر حوشان عضو مجلس الشعب عن منطقة محردة بمحافظة حماة، ورئيس مجلس مدينة كفرزيتا، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وله عدة مشاركات في الندوات والملتقيات القانونية والاجتماعية والثقافية.