حملة “قلوب كبيرة” بحمص تُجري عمليات قثطرة قلبية مجانية للأطفال والبالغين

حمص-سانا

تواصل حملة “قلوب كبيرة” الطبية الخيرية التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية منذ يومين في مشفى الوليد بمدينة حمص، إجراء عمليات القثطرة القلبية للأطفال والبالغين المصابين بتشوهات قلبية خلقية، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمات تخصصية تسهم في تحسين واقعهم الصحي.

وأوضح منسق المشاريع التنموية في جمعية قطر الخيرية – مكتب تركيا سامر خلف في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الحملة تُنفذ ضمن مبادرة “قلوب كبيرة” بالتعاون مع وزارة الصحة ومديريتها بحمص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن إجراء 38 عملية، تم تنفيذ 16عملية ناجحة ومستمرة، على أن تستهدف المرحلة الثانية 38 طفلاً إضافياً خلال الفترة القادمة، مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة.

وبيّن خلف أن الحملة انطلقت منذ يومين في مشفى الوليد، حيث يشارك فيها كادر طبي متخصص من خارج سوريا بالتعاون مع أطباء محليين، مؤكداً أن العمل يجري بشكل منظم، وأن النتائج الأولية مبشرة، مع تحسن ملحوظ في حالات الأطفال الذين خضعوا للتداخلات.

بدوره أشار استشاري القلب والقثطرة التداخلية الدكتور محمود عبد اللطيف الصوفي في تصريح مماثل، إلى أن الحملة في يومها الثاني تركز على علاج التشوهات القلبية عبر القثطرة التداخلية، وهي تقنية تسهم في تجنيب المرضى العمليات الجراحية المفتوحة، لافتاً إلى أن العديد من الأطفال عانوا لسنوات بسبب الظروف، بانتظار مثل هذه المبادرات لتلقي العلاج المناسب.

وأوضح الصوفي أن هذه العمليات تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الأطفال، إذ تعيد لهم القدرة على الحركة والنمو بشكل طبيعي، بعد معاناة من أعراض، مثل نقص الأكسجة والتعب المستمر، مبيناً أن الفريق أجرى في اليوم الأول عمليات ناجحة خرج بعدها المرضى بحالة صحية جيدة.

من جهتهم عبّر عدد من أهالي الأطفال المستفيدين عن امتنانهم لهذه المبادرة، حيث أوضح زكريا يوسف والد الطفل يحيى، أن حالة ابنه كانت تتطلب تدخلاً طبياً منذ فترة، إلى أن أُتيحت له فرصة العلاج ضمن الحملة، مؤكداً تحسن وضعه بعد العملية.

كما أشار المواطن أنس عفارة والد الطفل محمد، إلى أن ابنه كان يعاني من مشكلة في صمام القلب، وأن الحملة شكّلت فرصةً حقيقيةً للعلاج في ظل الظروف المادية الصعبة.

وتُعد هذه الحملة واحدة من المبادرات الطبية الإنسانية التي تسهم في دعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية التخصصية للفئات الأكثر حاجة، من خلال تكاتف الجهات الداعمة والكادر الطبي المحلي والدولي.