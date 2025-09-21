افتتاح ثانوية الغسانية في مدينة إزرع بدرعا ضمن خطة تطوير البنية التعليمية في المحافظة

IMG 7374 افتتاح ثانوية الغسانية في مدينة إزرع بدرعا ضمن خطة تطوير البنية التعليمية في المحافظة

درعا-سانا

افتتح محافظ درعا، أنور طه الزعبي، اليوم ثانوية الغسانية الرسمية في مدينة إزرع، بحضور فعاليات رسمية واجتماعية وتربوية، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم ومحافظة درعا لتطوير البنية التحتية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

IMG 7407 افتتاح ثانوية الغسانية في مدينة إزرع بدرعا ضمن خطة تطوير البنية التعليمية في المحافظة

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن الثانوية جُهزت بمخابر وقاعات حديثة ومستلزمات تعليمية متطورة، ما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع التربوي وتأمين بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحسين مستوى التعليم في المنطقة، مشيراً إلى استمرار العمل في تأهيل وترميم المدارس وافتتاح منشآت تعليمية جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير التربية في درعا، محمد الكفري، أن الثانوية تضم قاعات درسية ومخابر علمية حديثة تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة التطبيقية، لافتاً إلى أن افتتاحها يسهم في تخفيف الاكتظاظ في المدارس المجاورة، ويوفر فرصاً تعليمية أفضل للطلاب في مدينة إزرع والمناطق المحيطة.

ويأتي افتتاح ثانوية الغسانية ضمن سلسلة مشاريع تنفذها وزارة التربية بالتعاون مع محافظة درعا، بهدف تعزيز العملية التربوية بكوادر مؤهلة وتجهيزات حديثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب احتياجات الطلاب وتدعم مسيرة التعليم في سوريا.

IMG 7387 scaled افتتاح ثانوية الغسانية في مدينة إزرع بدرعا ضمن خطة تطوير البنية التعليمية في المحافظة
مباحثات سورية ألمانية لتفعيل التعاون في المجال الزراعي
نائب وزير الاقتصاد يطلع على واقع فرع المخابز ومديرية التجارة الداخلية في درعا
محافظ دير الزور: للإعلام دور مهم في إعادة بناء سوريا الجديدة
مؤسسة مياه السويداء تفتح باب العودة للعمال المفصولين سابقاً
برج إسلام وصليب التركمان: جنة المتوسط المخفية على شواطئ اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك