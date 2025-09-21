افتتاح ثانوية الغسانية في مدينة إزرع بدرعا ضمن خطة تطوير البنية التعليمية في المحافظة

درعا-سانا

افتتح محافظ درعا، أنور طه الزعبي، اليوم ثانوية الغسانية الرسمية في مدينة إزرع، بحضور فعاليات رسمية واجتماعية وتربوية، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم ومحافظة درعا لتطوير البنية التحتية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن الثانوية جُهزت بمخابر وقاعات حديثة ومستلزمات تعليمية متطورة، ما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع التربوي وتأمين بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحسين مستوى التعليم في المنطقة، مشيراً إلى استمرار العمل في تأهيل وترميم المدارس وافتتاح منشآت تعليمية جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير التربية في درعا، محمد الكفري، أن الثانوية تضم قاعات درسية ومخابر علمية حديثة تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة التطبيقية، لافتاً إلى أن افتتاحها يسهم في تخفيف الاكتظاظ في المدارس المجاورة، ويوفر فرصاً تعليمية أفضل للطلاب في مدينة إزرع والمناطق المحيطة.

ويأتي افتتاح ثانوية الغسانية ضمن سلسلة مشاريع تنفذها وزارة التربية بالتعاون مع محافظة درعا، بهدف تعزيز العملية التربوية بكوادر مؤهلة وتجهيزات حديثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب احتياجات الطلاب وتدعم مسيرة التعليم في سوريا.