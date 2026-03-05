أهلي حلب يلتقي الوحدة في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاءين، يجمع الأول دمشق الأهلي مع الحرية في ملعب الفيحاء بدمشق، وخان شيخون مع حطين في الملعب البلدي بإدلب.

وتستكمل منافسات الجولة ذاتها يوم الجمعة القادم بخمس لقاءات، أبرزها لقاء القمة الذي يجمع متصدر الدوري الممتاز أهلي حلب مع ثاني الترتيب الوحدة في ملعب الحمدانية بحلب، فيما يلتقي ثالث الترتيب حمص الفداء مع جبلة صاحب المركز الـ 13 في ملعب الفيحاء بدمشق.

وفي ملعب حماة البلدي يواجه الطليعة فريق أمية، أما الفتوة يستضيف الجيش في ملعب دير الزور البلدي، ويلتقي تشرين فريق الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت القادم بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.