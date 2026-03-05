أهلي حلب يلتقي الوحدة في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم

photo 2026 02 28 11 16 09 أهلي حلب يلتقي الوحدة في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاءين، يجمع الأول دمشق الأهلي مع الحرية في ملعب الفيحاء بدمشق، وخان شيخون مع حطين في الملعب البلدي بإدلب.

وتستكمل منافسات الجولة ذاتها يوم الجمعة القادم بخمس لقاءات، أبرزها لقاء القمة الذي يجمع متصدر الدوري الممتاز أهلي حلب مع ثاني الترتيب الوحدة في ملعب الحمدانية بحلب، فيما يلتقي ثالث الترتيب حمص الفداء مع جبلة صاحب المركز الـ 13 في ملعب الفيحاء بدمشق.

وفي ملعب حماة البلدي يواجه الطليعة فريق أمية، أما الفتوة يستضيف الجيش في ملعب دير الزور البلدي، ويلتقي تشرين فريق الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت القادم بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.

بيراميدز المصري يتجاوز أوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية
اتحاد كرة القدم: 18 الشهر القادم موعد انطلاق الدوري الممتاز للرجال
نادي الشرطة أولاً ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية برياضة قوة الرمي
إعلان قائمة منتخب سوريا لمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا 2027
فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك