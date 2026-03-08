لقاء مرتقب اليوم بين الشبيبة والوحدة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

تتجه الأنظار مساء اليوم، إلى لقاء الشبيبة، والوحدة ضمن الدوري السوري لكرة السلة للرجال، في مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة، وذلك بصالة نادي الشبيبة بحلب.

المباراة التي تقام في التاسعة والنصف مساءً، يدخلها الشبيبة (الخامس من ست مباريات) مدعوماً بعاملي الأرض، والجمهور، وأدائه المتوازن منذ بداية الموسم، كما يعول مدربه يوسف أزغن على الانسجام بين لاعبيه، وقدرتهم على فرض الإيقاع السريع منذ البداية.

ويرغب الوحدة (السادس من خمس مباريات) الدخول بقوة للمباراة، وتحقيق الفوز بالأداء، والنتيجة، ولاسيما مع عودة محترفه دونتي ماكجيل، ونجمه جوي زلعوم، وانضمام محترفه الجديد يونيك ماكلين.

وكان أهلي حلب مُني بخسارة قاسية أمام النواعير بنتيجة 90-67 نقطة في الدوري، في المباراة التي جمعتهما في صالة ناصح علواني في حماة.

ويتصدر النواعير ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من خمسة انتصارات مقابل خسارتين فيما تراجع أهلي حلب إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط.