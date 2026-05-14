الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات رعدية في عدة مناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في بعض المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية، باستثناء المنطقة الشرقية والساحلية تبقى حول معدلاتها.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة والساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية، وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبّات تتجاوز سرعتها 65 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الجبلية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق17/31
ريف دمشق-القلمون10/25
القنيطرة11/26
درعا17/33
السويداء13/28
حمص16/28
حماة16/29
اللاذقية18/24
طرطوس17/26
حلب16/27
إدلب14/27
دير الزور18/31
الرقة17/30
الحسكة18/32
