فنربهتشه التركي يتغلب على نيس الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم

أنقرة-سانا

تغلب فنربهتشه التركي على ضيفه نيس الفرنسي بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل للفريق التركي كريم أكتوركوغلو في الدقيقتين الـ 3 والـ 25، بينما سجل كيفين كارلوس الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ 37.

وبذلك بات في رصيد فنربهتشه 3 نقاط بعد أن خسر مواجهة الجولة الافتتاحية أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف لواحد.

أمّا نيس سيبحث عن أولى نقاطه في قادم مواجهات مرحلة الدوري، إذ تكبّد هزيمته الثانية توالياً بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام ضيفه روما الإيطالي بهدفين لواحد.