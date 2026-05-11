الوحدة للسيدات يتوج بلقب دوري السلة للمرة الحادية عشرة بعد الفوز على فريق الثورة

دمشق-سانا

توج فريق الوحدة للسيدات بلقب بطولة دوري كرة السلة للمرة الحادية عشرة بتاريخه، بعد فوزه على فريق الثورة بنتيجة 84-69 نقطة، في المباراة الفاصلة من سلسلة النهائي للمسابقة، والتي جمعتهما اليوم الإثنين في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم سيدات الوحدة على سيدات الثورة بواقع 47-36.

وكان فريقا الثورة والوحدة اتجها إلى مباراة فاصلة لحسم لقب دوري كرة السلة للسيدات، بعدما تعادل الفريقان بفوزين لكل منهما في سلسلة النهائي.

وكانت سلسلة النهائي قد شهدت فوز الوحدة في المباراة الأولى بنتيجة 61–52 قبل أن يفوز الثورة في المباراة الثانية 72–64 ليعود الوحدة ويفوز في المباراة الثالثة 69–68 قبل أن يفوز الثورة بنتيجة 54–50 في المواجهة الرابعة من هذه السلسلة.

