الذهب يصعد قبيل محادثات الرئيسين الأمريكي والصيني

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب زاد بشكل طفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4699.87 دولاراً للأونصة، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4706.90 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.64 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولاراً، وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1506.19 دولارات.

وتأتي هذه التغيرات الطفيفة في أسعار المعادن النفيسة متزامنة مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يواجه تضخماً متزايداً، قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة.