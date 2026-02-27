الطليعة يتغلب على الفرات في  المرحلة الثانية من دوري كرة اليد للرجال

حماة-سانا

تغلب نادي الطليعة على الفرات بنتيجة 22/29 هدفاً، في المباراة التي أقيمت بصالة ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الشمالية للمرحلة الثانية، الفاينال 6، من دوري الدرجة الأولى بكرة اليد للرجال.

وذكر مدرب الطليعة أيمن السفان في تصريح لـ سانا، أن الفريق دخل المباراة وهو جاهز فنياً وبدنياً من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة للفاينال فور، مشيراً إلى أن طموح الفريق هو المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم.

وأشار مدرب الفرات عبود جنيد إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً في المراحل السابقة من الدوري، رغم أنه انقطع عن اللعب والتدريبات لأكثر من 10سنوات، مبيناً أن الفريق يعمل على تقديم أداء جيد يليق بسمعة النادي ولعبة كرة اليد في محافظة الرقة بشكل عام.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الشمالية أسفرت عن فوز النواعير على الفرات 25/37 هدفاً، فيما تختتم هذه المرحلة بلقاء الديربي بين فريقي الطليعة و النواعير.