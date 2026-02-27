منتخب سوريا لكرة السلة للرجال يفوز على نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم

بيروت-سانا

حقق منتخب سوريا الأول لكرة السلة الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 78-70 نقطة في النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة نهاد نوفل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتقدم منتخبنا في النصف الأول من المباراة بواقع 35-33 نقطة قبل أن يحسم المباراة بفارق 8 نقاط.

وكان منتخبنا قد استعد للنافذة الثانية عبر معسكر تدريبي في بيروت بقيادة المدرب هيثم جميل حيث خاض مباراتين وديتين مع فرق لبنانية، للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

ويواجه منتخبنا منتخب إيران في الـ 2 من آذار ضمن منافسات النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم.

