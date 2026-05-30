حمص الفداء يستضيف الشبيبة ضمن منافسات “فاينال 6” دوري سلة الرجال‏

حمص-سانا
يلتقي مساء اليوم، ناديا حمص الفداء والشبيبة ضمن منافسات إياب “فاينال6” من الدوري السوري لكرة السلة للرجال في مواجهة تحمل شعار التعويض وإثبات الذات.
وتكتسب المباراة المقامة مساء اليوم السبت، في صالة غزاون أبو زيد بحمص أهميةً مضاعفةً للفريقين مع الدخول في المراحل الإقصائية الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتطلع حمص الفداء (صاحب المركز الرابع) إلى تجديد فوزه، والاقتراب خطوة إضافية نحو المربع الذهبي، معتمداً على حالة الاستقرار الفني والذهني التي يمر بها وفرض إيقاعه منذ البداية.
في المقابل، يدخل فريق الشبيبة اللقاء بطموح مصالحة جماهيره، وتجاوز سلسلة النتائج غير المرضية التي تعرض لها مؤخراً، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء متحرر من الضغوط والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة هذه المرحلة الحساسة.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لمصلحة حمص الفداء بنتيجة (85-80) بعد مباراة مثيرة، وهو ما يفتح الباب اليوم أمام احتمالات واعدة، بين رغبة أصحاب الأرض في تأكيد التفوق وسعي الضيوف لرد الدين وتحقيق مفاجأة في افتتاح الإياب.