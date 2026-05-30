حمص الفداء يستضيف الشبيبة ضمن منافسات “فاينال 6” دوري سلة الرجال‏

حمص-سانا‏

يلتقي مساء اليوم، ناديا حمص الفداء والشبيبة ضمن منافسات إياب “فاينال6” من ‏الدوري السوري لكرة السلة للرجال في مواجهة تحمل شعار التعويض وإثبات ‏الذات.‏

وتكتسب المباراة المقامة مساء اليوم السبت، في صالة غزاون أبو زيد بحمص ‏أهميةً مضاعفةً للفريقين مع الدخول في المراحل الإقصائية الحاسمة التي لا تقبل ‏القسمة على اثنين، حيث يتطلع حمص الفداء (صاحب المركز الرابع) إلى تجديد ‏فوزه، والاقتراب خطوة إضافية نحو المربع الذهبي، معتمداً على حالة الاستقرار ‏الفني والذهني التي يمر بها وفرض إيقاعه منذ البداية.‏

في المقابل، يدخل فريق الشبيبة اللقاء بطموح مصالحة جماهيره، وتجاوز سلسلة ‏النتائج غير المرضية التي تعرض لها مؤخراً، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء ‏متحرر من الضغوط والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة هذه المرحلة ‏الحساسة.‏

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لمصلحة حمص الفداء بنتيجة (85-80) ‏بعد مباراة مثيرة، وهو ما يفتح الباب اليوم أمام احتمالات واعدة، بين رغبة ‏أصحاب الأرض في تأكيد التفوق وسعي الضيوف لرد الدين وتحقيق مفاجأة في ‏افتتاح الإياب.‏