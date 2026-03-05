آرسنال يعزز صدارته ومانشستر سيتي يتعثر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

عزز آرسنال صدارته للدوري الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه برايتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل هدف اللقاء الوحيد نجم آرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه فوزاً غالياً عزز به صدارته لترتيب الفرق.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 37 في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية سقط مانشستر سيتي بفخ التعادل الإيجابي مع ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين لكل منهما.

وسجل لمانشستر سيتي، الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 31، والإسباني رودري في الدقيقة 62، فيما سجل للضيوف مورغان جيبس وايت في الدقيقة 56، وإليوت إندرسون في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 60 نقطة في المركز الثاني، أما نوتنيغهام فبات في رصيده 28 نقطة في المركز 17.