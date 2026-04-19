قمة “الاتحاد”.. آرسنال ومانشستر سيتي في صراع العبور نحو لقب البريميرليغ

لندن-سانا

تشهد منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل وصراعاً على الصدارة بين فريقي مانشستر سيتي وآرسنال، في مباراة تعد الأبرز هذا الموسم، كونها ستشكل المنعطف الحاسم في تحديد هوية بطل “البريميرليغ”.

وتتجه الأنظار في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت دمشق إلى ملعب “الاتحاد”، الذي سيكون مسرحاً للمواجهة التي يدخلها آرسنال متصدراً برصيد 70 نقطة ،بفارق ست نقاط وبزيادة مباراة في الدوري عن السيتي، وهو يدرك أن النقاط الثلاث هي بمثابة جسر العبور الوحيد نحو منصة التتويج، وإلا فإن حظوظ السيتي ستتضاعف للانقضاض على المركز الأول.

ويخوض آرسنال المباراة تحت وطأة الضغوط، وخاصة بعد تراجع نتائجه في الجولات الماضية التي شهدت فقداناً مؤلماً للنقاط، لكنه يسعى لاستعادة التوازن الفني والذهني للاعبيه في توقيت لا يقبل القسمة على اثنين، لإثبات أحقيته باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر، يمر مانشستر سيتي بفترة من التوهج الفني تحت قيادة بيب غوارديولا، منتشياً بسلسلة انتصارات لافتة مؤخراً، ويراهن على قوته الضاربة وعاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبه، والضغط على المتصدر في ليلة قد تعيد ترتيب أوراق الدوري بالكامل.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي إيفرتون (صاحب المركز العاشر) مع جاره ليفربول (الخامس) في ديربي يعد من أقدم الديربيات التاريخية في إنكلترا، والذي يستضيفه ملعب “غوديسون بارك” في الرابعة عصراً بتوقيت دمشق.

ويبحث “الريدز” عن الفوز للبقاء في دائرة المنافسة، بينما يطمح إيفرتون لاستغلال الروح القتالية لعرقلة جاره اللدود وتحسين مركزه.

إلى ذلك، يستقبل أستون فيلا (الرابع) فريق سندرلاند (الحادي عشر) في مواجهة إثبات الذات، حيث أصبح أستون فيلا فريقاً صعب المراس ينافس بقوة على المراكز الأولى، بينما يسعى سندرلاند لمقارعة الكبار عبر الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وعلى جانب آخر، تبرز مباراة متكافئة بين نوتينغهام فورست (السادس عشر) وبيرنلي (التاسع عشر)، حيث يقاتل الفريقان لتأمين موقفهما والابتعاد عن مناطق الهبوط، مما يجعل من المواجهة صراعاً بدنياً بامتياز.