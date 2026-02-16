الجيش يفوز على الشعلة في الفاينال 6 لدوري كرة اليد

photo 2026 02 16 16 54 34 الجيش يفوز على الشعلة في الفاينال 6 لدوري كرة اليد

دمشق-سانا

حسم الجيش قمة مباريات المرحلة الثانية بدوري كرة اليد للرجال (فاينال 6) بالفوز على الشعلة بنتيجة 26-16 ضمن المجموعة الجنوبية والتي أقيمت منافساتها في صالة الجلاء بدمشق.

وكانت مباريات المجموعة الجنوبية شهدت فوز الجيش على نادي دير عطية بنتيجة 37 -23 والشعلة على دير عطية بنتيجة 27-23 في المباراتين التي أقيمتا في صالة الجلاء بدمشق.

وتقام مباريات المجموعة الشمالية في حماة بمشاركة النواعير والطليعة والفرات بتاريخ 26-27-28 من الشهر الحالي.
وسيتم استكمال مباريات مرحلة الفاينال 6 خلال الفترة الممتدة ما بين 4-8 آذار القادم على أن يحدد المكان لاحقاً.

