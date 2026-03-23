فوز عريض لـ “حمص الفداء” والتعادل يحسم مواجهة حطين والطليعة في الدوري الكروي الممتاز

حقق فريق حمص الفداء فوزاً كبيراً على خان شيخون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل أهداف حمص الفداء كل من إبراهيم خليل في الدقيقة 18، وعبد الهادي دالي في الدقيقة 23، والمحترف سونغ سانداي (هدفين) في الدقيقتين 37 و50، ومحمد مالطة في الدقيقة 67، بينما سجل لخان شيخون عثمان بلمقدم في الدقيقة 65.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة حطين والطليعة، سجل لحطين أولاً عدي حسون في الدقيقة 55، فيما عادل للطليعة سليمان رشو في الدقيقة 90، في مباراة ندية ومثيرة استضافها الملعب البلدي في اللاذقية، تبادل فيها الفريقان الهجمات وإضاعة الفرص.

وعلى الملعب البلدي في دير الزور، تغلب الفتوة على ضيفه دمشق الأهلي بنتيجة أربعة أهداف لهدف، حيث سجل للفتوة محمد الخلف في الدقيقة 42، ويحيى الكرك في الدقيقة 55، وعبد الرحمن الحسين في الدقيقة 72، وعلي عز الدين في الدقيقة (90+3)، فيما سجل دمشق الأهلي هدفه في الدقيقة 14 عن طريق مدافع الفتوة محمد خير (خطأ في مرماه).

وفي ملعب الحمدانية بحلب، اكتفى الحرية بالتعادل السلبي مع الشرطة بعد إهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، تصدى لها حارس الشرطة حسين رحال.

وتقاسم تشرين وجبلة نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب جبلة البلدي بعد تعادلهما بهدف لهدف، سجل لتشرين أحمد الشمالي في الدقيقة 54، ولجبلة محمد لولو في الدقيقة (90+4).

وكان أهلي حلب المتصدر تعادل مع الجيش بهدف لمثله في افتتاح مباريات الجولة، فيما فاز الكرامة على أمية بثلاثية نظيفة.

وتختتم غداً الثلاثاء مباريات الجولة بلقاء الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.