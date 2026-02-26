غداً.. قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2025-2026

نيون-سانا

تُقام غداً في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ 16لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

واكتمل أمس عقد الفرق الستة عشر المتأهلة إلى دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة الدوري ودور الملحق في النظام الجديد الذي يضم 36 فريقاً.

وتأهلت مباشرة إلى دور الـ16 الفرق المصنفة صاحبة المركز الأول حتى الثامن في مرحلة الدوري، وهي: آرسنال الإنكليزي الذي تصدر المرحلة بدون هزيمة، وبايرن ميونيخ الألماني، وأندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنكليزية، وبرشلونة الإسباني، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

أما الفرق المتأهلة عبر الملحق صاحبة المركز التاسع حتى الرابع والعشرين، والتي فازت في مباريات الذهاب والإياب، فهي: أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيان، وباير ليفركوزن الألماني، وبودو/غليمت النرويجي، ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي، وأتالانتا الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وغلطة سراي التركي.

وتنص قواعد القرعة على سحب الفرق المصنفة (الثمانية الأولى) ضد الفرق غير المصنفة (فائزي الملحق)، مع عدم إمكانية مواجهة فريقين من البلد نفسه في هذا الدور، في حين ستخوض الفرق المصنفة مباراة الإياب على أرضها، وستحدد القرعة المواجهات حتى النهائي ضمن جدول كامل.