مشفى الكلية بدمشق يقدم أكثر من 83 ألف خدمة طبية خلال 6 أشهر

دمشق-سانا



قدم مشفى الكلية الجراحي في دمشق أكثر من 83 ألف خدمة طبية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الخدمات الطبية المقدمة في المشفى شملت إجراء مجموعة من العمليات الجراحية والإجراءات النوعية، منها 36 عملية قطف كلية، و36 عملية زراعة كلية، و486 تنظيراً بولياً.

كما بلغ عدد جلسات غسيل الكلى 18974 جلسة، إضافة الى 560 جلسة تفتيت حصى.

ويعد مشفى الكلية الجراحي في دمشق من أبرز المراكز التخصصية في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، ويقدم خدمات زراعة الكلى وغسيل الكلى والعمليات الجراحية التخصصية، ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الرعاية الصحية، وتأمين الخدمات العلاجية للمواطنين.