السنغال وكونغو الديمقراطية تتعادلان في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم

الرباط-سانا

انتهت مواجهة منتخب السنغال ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وافتتح المنتخب الكونغولي التسجيل في الدقيقة الـ61 بواسطة سيدريك باكامبو، ثم أدرك ساديو مانيه التعادل لمنتخب السنغال في الدقيقة الـ 69.

ويحتل المنتخب السنغالي صدارة المجموعة (4 نقاط) بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب الكونغو الديمقراطية (4 نقاط)، بينما يأتي منتخب بنين في المركز الثالث بـ 3 نقاط وبوتسوانا في المركز الأخير دون نقاط.