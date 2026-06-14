الأحذية الوردية.. الأكثر ظهوراً في مونديال 2026

واشنطن-سانا

لفتت الأحذية الرياضية في منافسات كأس العالم 2026 الأنظار بسبب ألوانها الزاهية، لكن اللون الوردي بدا الأكثر حضوراً، بعدما اعتمدته كبرى الشركات المصنعة للأحذية الرياضية ضمن إصداراتها الخاصة بالبطولة.



وقدمت شركات مثل نايكي وأديداس وبوما ونيو بالانس وسكيتشرز تشكيلات متنوعة من الأحذية الوردية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التوجه اللافت.



ففي الماضي، كانت أحذية لاعبي كرة القدم تخضع لقانون صارم باختيار اللون الأسود حصراً، لكن مع بداية الألفية الجديدة بدأت الألوان تغزو المستطيل الأخضر في سباق محموم بين العلامات التجارية الكبرى لإثبات التميز.



المفارقة تكمن في أن الأمور بدت وكأنها عادت إلى نقطة البداية في كأس العالم 2026؛ حيث توحدت أقدام اللاعبين مجدداً تحت راية لون واحد، لكنه هذه المرة: الوردي الزاهي.



السبب الرئيسي هو أن العلامات التجارية العالمية الأكثر مبيعاً، نايكي وأديداس وبوما، أنتجت جميعها أحذية بتصميمات متشابهة وألوان مماثلة لهذه البطولة الكبرى.



فخلال المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، كان المشهد لافتاً؛ إذ بدا أن جميع اللاعبين تقريباً يركضون بأحذية وردية متطابقة.



وقال بن وارن، مؤسس شركة متخصصة في توفير الأحذية النادرة والكلاسيكية لعدد من لاعبي كأس العالم: إن تشابه الألوان بين العلامات التجارية المختلفة لم يعد مجرد صدفة، مشيراً إلى أن البطولات الأخيرة شهدت تقارباً في التصاميم، لكن النسخة الحالية تميزت بسيطرة لون واحد بصورة غير مسبوقة.



من جهته، أوضح أودينغا نيماكو، أحد كبار المسؤولين في قسم أحذية كرة القدم العالمية لدى شركة نايكي، أن اختيار اللون الوردي جاء استجابة لتغيرات في ذوق الرياضيين والمستهلكين، حيث يزداد الإقبال على الألوان الجريئة التي تمنح شعوراً أكبر بالثقة.



وعندما يبدأ عمالقة المستلزمات الرياضية مثل نايكي، وأديداس، وبوما في تصميم أحذية المونديال، وهي عملية معقدة تستغرق عامين على الأقل قبل الطرح التجاري، فإنهم يعتمدون بشكل مكثف على النبوءات التسويقية لضمان أن تلامس منتجاتهم أذواق المتلقين.



إلى جانب استشارات الموضة، هناك سبب علمي وتقني، حيث يتيح اللون الوردي تبايناً بصرياً حاداً مع عشب الملاعب، هذا التباين مصمم بدقة ليخطف عين المشاهد في ثلاثة سياقات تتركز على البث التلفزيوني عالي الدقة لإبراز اللقطات السريعة والمراوغات، إضافة إلى أهمية البروز في مقاطع الريلز على شاشات الهواتف الذكية، وأخيراً لدوره في الإعادة بالصورة البطيئة، حيث تتركز الكاميرات على أقدام النجوم لحظة التسديد تحت أضواء الملاعب الكاشفة.