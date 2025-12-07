مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 

42 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 

احتفاءً بذكرى التحرير، أقامت مديرية الرياضة والشباب بدمشق، بالتعاون مع نادي محافظة دمشق، مهرجاناً كروياً للفئات العمرية الصغيرة على ملعب نادي المحافظة.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأندية الرياضية بدمشق للفئات العمرية الصغيرة، حيث أقيمت مباريات كرنفالية دون احتساب النتائج.

محمد جودة النحلاوي مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 

مدير مكتب الألعاب الجماعية بمديرية الرياضة والشباب بدمشق محمد جودت نحلاوي قال في تصريح لـ سانا: إن المهرجان لا يهدف إلى تحديد رابح أو خاسر بل هو فعالية رياضية للاحتفال بذكرى التحرير التي شكلت نقطة تحول، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الشباب الرياضي وتنمية مهاراتهم الرياضية. 

31 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 

رئيس نادي المحافظة أحمد الجفال، لفت إلى أن هذا المهرجان واحد من الأنشطة الرياضية المستمرة التي يقوم بها نادي المحافظة، بهدف تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم البدنية في بيئة رياضية إيجابية.

وشارك في المهرجان أكثر من 300 لاعب من الفئات العمرية الصاعدة مثلوا أندية محافظة دمشق والشرطة ودمشق الأهلي وعمال دمشق والنضال وبردى ودمر والأب تاون.

2 27 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
42 1 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
18 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
5 15 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
h9wdSYnq 12 1 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
2EmFRJfn 14 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
29 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
isxE7rDb 44 مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 3 من كانون الأول 2025
فعالية علمية في دمشق لمتابعة الخسوف الكلي للقمر بمشاركة مئات المهتمين
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 5 من كانون الأول 2025
منتخب سوريا لبناء الأجسام يشارك في بطولة غرب آسيا 
مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون ويواصل هدر النقاط بالدوري الإنكليزي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك