مهرجان رياضي في نادي المحافظة بدمشق بمناسبة التحرير 

احتفاءً بذكرى التحرير، أقامت مديرية الرياضة والشباب بدمشق، بالتعاون مع نادي محافظة دمشق، مهرجاناً كروياً للفئات العمرية الصغيرة على ملعب نادي المحافظة.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأندية الرياضية بدمشق للفئات العمرية الصغيرة، حيث أقيمت مباريات كرنفالية دون احتساب النتائج.

مدير مكتب الألعاب الجماعية بمديرية الرياضة والشباب بدمشق محمد جودت نحلاوي قال في تصريح لـ سانا: إن المهرجان لا يهدف إلى تحديد رابح أو خاسر بل هو فعالية رياضية للاحتفال بذكرى التحرير التي شكلت نقطة تحول، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الشباب الرياضي وتنمية مهاراتهم الرياضية.

رئيس نادي المحافظة أحمد الجفال، لفت إلى أن هذا المهرجان واحد من الأنشطة الرياضية المستمرة التي يقوم بها نادي المحافظة، بهدف تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم البدنية في بيئة رياضية إيجابية.

وشارك في المهرجان أكثر من 300 لاعب من الفئات العمرية الصاعدة مثلوا أندية محافظة دمشق والشرطة ودمشق الأهلي وعمال دمشق والنضال وبردى ودمر والأب تاون.