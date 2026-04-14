بدء فعاليات مؤتمر إطلاق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

دمشق-سانا

برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر إطلاق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.

وتهدف الأجندة إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال التقنية، عبر تسهيل تأسيس الشركات، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

وتركز الأجندة على إعادة تعريف مفهوم الشركات الناشئة التقنية، بوصفها شركات مبنية على النمو السريع والتوسع، وليست مشاريع صغيرة تقليدية، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية وسياسات مختلفة تتناسب مع طبيعة هذا النوع من الأعمال.

وبين معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية، لشؤون مجلس الوزراء علي كده في كلمة له خلال المؤتمر: العقوبات التي فرضت على البلاد جراء سياسات النظام البائد تسببت في عزلة امتدت 14 عاماً، وحرمان الشركات التقنية من الوصول إلى أدوات التمويل والتكنولوجيا والأسواق، ما خلق فجوة بين التحولات الرقمية العالمية والواقع المحلي.

وأوضح كده أن إطلاق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة التقنية هو إطار عمل لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وفتح الباب أمام تأسيس شركات جديدة، يهدف لتحويل البحث العلمي إلى منتجات والأفكار إلى أعمال مستدامة، وليس مجرد زيادة عددية للشركات.

وقال كده إن هناك توجيهات رئاسية تدعم مسار النمو التكنولوجي، وتعتبر الابتكار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، وتدفع جميع الأطراف للعمل بروح واحدة وبمنهجية تضع مصلحة سوريا وشبابها في المقدمة.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن إطلاق هذه الأجندة يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الريادة السورية تولَد من قناعة راسخة بأن الشركات الناشئة التقنية محرك أساسي للتعافي الاقتصادي وتوليد فرص العمل ورفع الإنتاجية.

وأضاف هيكل: ترتكز الأجندة على رؤية استراتيجية للفترة 2025-2030، تهدف إلى بناء منظومة شركات ناشئة تقنية متماسكة وقادرة على النمو والتوسع إقليمياً ودولياً.

وأشار هيكل إلى أن الأجندة تمثل تحولاً نوعياً في مقاربة دعم ريادة الأعمال التقنية في سوريا، حيث تنتقل من مبادرات متفرقة ومحدودة الأثر إلى إطار وطني موحد ينسق الجهود، ويحدّد الأدوار، ويوفر مساراً واضحاً لتطوير المنظومة الريادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة له قال: إن إطلاق الأجندة يمثل محطة وطنية مفصلية، تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة.

يتبع…