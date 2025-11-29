اختتام دورة تدريب وتحكيم للمستجدين في المبارزة

دمشق-سانا

اختتمت اليوم دورة تدريب وتحكيم المستجدين بالمبارزة، والتي أقامها اتحاد اللعبة على مدى ثلاثة أيام بمبنى وزارة الرياضة والشباب في دمشق.

وتضمّنت الدورة برنامجاً تدريبياً جمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، مع التركيز على تحديث قوانين اللعبة وأساليب التحكيم، إضافة إلى مبادئ التدريب الرياضي الحديثة والورشات التخصصية الهادفة إلى تعزيز مهارات المشاركين.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس اتحاد المبارزة يحيى الزين أن الدورة تُعد الأولى من نوعها بعد سبع سنوات من التوقف، مبيناً أنها شهدت حضوراً واسعاً من المشاركين، إلى جانب مشاركة أفضل الكوادر التدريبية والتحكيمية من مختلف المحافظات.

وأشار الزين إلى اعتماد اختبارات تفاعلية جمعت بين الجانبين العملي والنظري، لافتاً إلى أنه تم للمرة الأولى تنفيذ استبيان تقييم للدورة بهدف تطوير الدورات المقبلة وتلافي الملاحظات السلبية والتركيز على الإيجابيات، ومبيناً أن خطة الاتحاد تتضمن دورات تطويرية خلال الشهر الأول من العام المقبل، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى الدرجات الدولية.

وشملت الدورة درجة مستجد ودرجة ثالثة، حيث خُصصت الدرجة الثالثة  لخريجي كليات التربية الرياضية ولاعبي المنتخبات الحاصلين على ميدالية ذهبية في بطولات الجمهورية على الأقل.

