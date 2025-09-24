تحديد موعد القمة المرتقبة بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة

مدريد-سانا

حدّدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم موعد لقاء القمة “الكلاسيكو” الذي يجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهاباً من مباريات الدوري يوم الأحد السادس والعشرين من الشهر المقبل على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وينتظر عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة التي تكون واعدة بالحماسو والتشويق وخصوصاً في ظلّ العروض التي يقدّمها الفريقان في الفترة الأخيرة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة برصيد 13 نقطة لكنه يملك مباراة أقل.