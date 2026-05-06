اللجنة العليا لرياضة الووشو كونغ فو تقيم دورة تأهيلية للمدربين في حلب

حلب-سانا

تقيم اللجنة العليا لرياضة الووشو كونغ فو دورة تدريبية متخصصة لتأهيل وتطوير المدربين والحكام، خلال الفترة من الـ 7 إلى الـ 9 من الشهر الجاري بمدينة الحمدانية الرياضية، في حلب.

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بواقع ثماني ساعات يومياً إلى رفع الكفاءة الفنية والتحكيمية للمشاركين، بما يسهم في تطوير مستوى اللعبة على الصعيد المحلي.

وتستهدف الدورة جميع المدربين والحكام العاملين في الأندية الرياضية ضمن اختصاص الووشو كونغ فو، إضافة إلى الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في مجال التدريب والتحكيم.

وتتضمن محاور الدورة أحدث أساليب التدريب الرياضي وطرق إدارة الفرق إلى جانب تطوير الأداء التحكيمي، بما يتوافق مع القوانين الدولية الحديثة والتعديلات الجديدة المعتمدة.

وفي ختام الدورة ستجرى اختبارات موسعة وموثقة لتقييم مستوى المشاركين ومنحهم الشهادات اللازمة التي تؤهلهم لممارسة مهامهم التدريبية والتحكيمية بكفاءة عالية.

