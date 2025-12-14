لانس يستعيد صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

استعاد لانس صدارة الترتيب بعد فوزه أمام نيس بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف الفريق الفائز اللاعب إدوارد في الدقيقتين الـ 15 والـ 57.

وبهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة مقابل 17 نقطة لنيس.

وفي لقاء شهد 7 أهداف و4 بطاقات حمراء، فاز ليل على أوكسير 4–3، سجل للفائز كل من هارالدسون وبن طالب ودياوني وأندريه، وطرد منه نغوي وبيرو، بينما سجل للخاسر كل من سينايوكو علي مرتين ومبيمبا في مرماه وطرد منه اكبا والعزوزي.