إصابة طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم البريج في قطاع غزة

زوارق.jpeg 9d114d93 0a3c 4c8f 9066 3bba740eaa11 إصابة طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم البريج في قطاع غزة

غزة- سانا

أصيب طفل فلسطيني بجروح اليوم الإثنين، جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “إن طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدداً من القذائف باتجاه بحر مدينة غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط استمرار التصعيد العسكري الشامل.

وكان شاب فلسطيني قتل وأصيب آخر، في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة وسط قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع براً وبحراً وجواً، مخلفاً عشرات آلاف القتلى والجرحى، ودماراً واسعاً في المنازل والبنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.

يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,941 قتيلاً و172,967 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول العام 2023، وفقاً لمصادر طبية.

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية
الشرطة الأمريكية تحبط محاولة اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن
وول ستريت جورنال: واشنطن تتحرك لحشد تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز
الصين تحتج على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان وتعتبرها تهديداً لوحدة البلاد
البنتاغون يرفع السرية عن ملفات “الظواهر الجوية غير المحددة” ويكشف تسجيلات لأجسام غامضة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك