إصابة طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم البريج في قطاع غزة

غزة- سانا

أصيب طفل فلسطيني بجروح اليوم الإثنين، جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “إن طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدداً من القذائف باتجاه بحر مدينة غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط استمرار التصعيد العسكري الشامل.

وكان شاب فلسطيني قتل وأصيب آخر، في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة وسط قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع براً وبحراً وجواً، مخلفاً عشرات آلاف القتلى والجرحى، ودماراً واسعاً في المنازل والبنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.

يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,941 قتيلاً و172,967 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول العام 2023، وفقاً لمصادر طبية.