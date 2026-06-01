السورية للاتصالات: عودة خدمات الاتصالات إلى حلب ‏بعد إصلاح الكابلات الضوئية

حلب-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمات ‏الاتصالات إلى محافظة حلب بشكل طبيعي، عقب انتهاء ‏ورشاتها الفنية من أعمال إصلاح وصيانة الكابلات ‏الضوئية على محور سراقب حلب‎.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏الإثنين، أن فرقها الفنية أنجزت أعمال الإصلاح بعد جهود ‏مكثفة ومتواصلة، ما أسهم في إعادة الخدمة إلى ‏المشتركين في المحافظة‎.‎

وتقدمت الشركة بالشكر لمشتركيها على تفهمهم وحسن ‏صبرهم خلال فترة الانقطاع الطارئ الخارج عن الإرادة، ‏منوهة بالجهود الاستثنائية التي بذلتها كوادرها الفنية التي ‏عملت على مدار الساعة لإنجاز عمليات الإصلاح وإعادة ‏الخدمة في أسرع وقت ممكن‎.‎

وأكدت الشركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحق المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى انقطاع ‏الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة‎.‎

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط ‏مشبوه قد يستهدف الشبكة أو تجهيزاتها، مبينة أن التعاون ‏المجتمعي يسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات ‏واستمراريتها‎.‎

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت في وقت ‏سابق اليوم الإثنين، تعرض الكابلات الضوئية على محور ‌‏(سراقب-حلب) لاعتداء تخريبي، ما أدى إلى خروج ‏خدمات الاتصالات عن محافظة حلب‎.‎