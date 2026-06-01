السورية للاتصالات: عودة خدمات الاتصالات إلى حلب ‏بعد إصلاح الكابلات الضوئية

حلب-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمات الاتصالات إلى محافظة حلب بشكل طبيعي، عقب انتهاء ورشاتها الفنية من أعمال إصلاح وصيانة الكابلات الضوئية على محور سراقب حلب.
وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن فرقها الفنية أنجزت أعمال الإصلاح بعد جهود مكثفة ومتواصلة، ما أسهم في إعادة الخدمة إلى المشتركين في المحافظة.
وتقدمت الشركة بالشكر لمشتركيها على تفهمهم وحسن صبرهم خلال فترة الانقطاع الطارئ الخارج عن الإرادة، منوهة بالجهود الاستثنائية التي بذلتها كوادرها الفنية التي عملت على مدار الساعة لإنجاز عمليات الإصلاح وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الشركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى انقطاع الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يستهدف الشبكة أو تجهيزاتها، مبينة أن التعاون المجتمعي يسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات واستمراريتها.
وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، تعرض الكابلات الضوئية على محور (سراقب-حلب) لاعتداء تخريبي، ما أدى إلى خروج خدمات الاتصالات عن محافظة حلب.