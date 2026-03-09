تأهل الجيش والشعلة والنواعير والطليعة للفاينال 4 بدوري كرة اليد للرجال

دمشق-سانا

تأهلت أندية الجيش والشعلة والنواعير والطليعة إلى المربع الذهبي (الفاينال 4)من دوري رجال كرة اليد، في ختام منافسات المرحلة الثانية، الفاينال 6.

وتأهلت الفرق المذكورة بحلولها في المراكز الأربعة الأولى على لائحة الترتيب في ختام الفاينال 6.

ويلتقي بالدور القادم، الفاينال فور، نادي الجيش مع نادي الطليعة، بينما يواجه نادي الشعلة نادي النواعير، بنظام (أفضلية الفوز من 3 مباريات) للتأهل إلى المرحلة النهائية من الدوري.

يشار إلى أن الجيش حل أولاً بالترتيب النهائي للفاينال 6، تلاه الشعلة ثم النواعير والطليعة، وجاء دير عطية خامساً والفرات سادساً.