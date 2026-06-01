صادرات النفط الأميركية تسجل مستويات قياسية

واشنطن-سانا

سجلت صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفاعاً غير مسبوق خلال شهر أيار الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب من مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

وذكرت رويترز أن بيانات تتبع حركة السفن الصادرة اليوم الإثنين، والواردة عن شركة “كبلر” للتحليلات، أظهرت أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يومياً في أيار، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في نيسان الفائت والبالغ 5.2 ملايين برميل يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء بالتوازي مع تداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بخصم كبير مقارنة بخام برنت؛ حيث بلغ متوسط الفارق في نيسان الماضي فترة إبرام صفقات أيار نحو 8.86 دولارات، مقارنة ب 4.85 دولارات في المتوسط قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق ذاته، وصلت الإمدادات الأمريكية إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تصدرت آسيا قائمة المشترين للشهر الثاني على التوالي بحجم تدفقات بلغ 2.45 مليون برميل يومياً، تلتها أوروبا في المرتبة الثانية بفارق ضئيل وبواقع 2.4 مليون برميل يومياً.

وعزا رئيس قسم أبحاث السلع الأولية في “كبلر”، مات سميث، هذا التحول الاقتصادي إلى النقص الحاصل في إمدادات النفط من منطقة الخليج جراء الحرب، ما جعل الخام الأمريكي أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية للمشترين الأجانب، نظراً لخصمه السعري الكبير مقارنة بخام برنت العالمي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت يوم الخميس الماضي أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب، في وقت قفزت فيه أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 3 بالمئة إثر تجدد التوترات في منطقة مضيق هرمز.