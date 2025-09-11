الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار ملعب ميتروبوليتانو لإقامة نهائي دوري الأبطال

زيوريخ-سانا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2027.

وقال الاتحاد الأوروبي في خبر نشره على موقع الالكتروني: حددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول المضيفة لنهائيات عدة، حيث يستضيف ملعب متروبوليتانو في مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 2027.

ويقام في الملعب الوطني في وارسو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2027، بينما تجري مباراة كأس السوبر الأوروبية 2026 في سالزبورغ بالنمسا.

وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتليتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنكليزي على مواطنه توتنهام.

يشار إلى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست في الـ 30 من أيار 2026.

