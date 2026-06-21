إسبانيا تفوز على السعودية في المجموعة الثامنة من كأس العالم

أتلانتا-أمريكا-سانا‌‎

تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية من نظيره الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من الدور الأول ‏للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا‎.‎

افتتح لامين يامال التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 10، ليضيف ميكيل أويارزابال الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 21 و24، قبل أن يسجل حسان تمبكتي الهدف الرابع لإسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

وتصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 4 نقاط يليه الأوروغواي ثم السعودية ثم الرأس الأخضر في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة لكل منهم.