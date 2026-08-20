ماراثون رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة في القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة، بالتعاون مع مديرية الرياضة ‏والشباب اليوم الخميس، ماراثوناً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نادي بريقة ‏في المحافظة ومؤسسة “همم” ونادي “الأمل” في دمشق.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة القنيطرة ميساء العجلوني في ‏تصريح لمراسل سانا، أن الماراثون استهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن سباقاً ‏بالكراسي المتحركة، وأنشطة رياضية متنوعة في الصالة الرياضية بالقنيطرة، منها مباراة ‏بكرة السلة بين فريقي ناديي بريقة والأمل، إضافة إلى منافسات في لعبة الشطرنج للإناث ‏والذكور وكرة الهدف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية‎.‎

وأشارت العجلوني إلى أن السباق بالكراسي المتحركة شمل مختلف أنواع الإعاقات الحركية ‏والمكفوفين والأشخاص ذوي متلازمة داون‎.‎

وتأتي الفعالية ضمن جهود دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة ‏الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم، ومنها إطلاق دورات ‏تعليمية وأنشطة رياضية لذوي الإعاقة في ريف القنيطرة خلال نيسان الماضي.‏