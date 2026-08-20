ماراثون رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة في القنيطرة

القنيطرة-سانا
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب اليوم الخميس، ماراثوناً رياضياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نادي بريقة في المحافظة ومؤسسة “همم” ونادي “الأمل” في دمشق.
وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة القنيطرة ميساء العجلوني في تصريح لمراسل سانا، أن الماراثون استهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن سباقاً بالكراسي المتحركة، وأنشطة رياضية متنوعة في الصالة الرياضية بالقنيطرة، منها مباراة بكرة السلة بين فريقي ناديي بريقة والأمل، إضافة إلى منافسات في لعبة الشطرنج للإناث والذكور وكرة الهدف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأشارت العجلوني إلى أن السباق بالكراسي المتحركة شمل مختلف أنواع الإعاقات الحركية والمكفوفين والأشخاص ذوي متلازمة داون.
وتأتي الفعالية ضمن جهود دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم، ومنها إطلاق دورات تعليمية وأنشطة رياضية لذوي الإعاقة في ريف القنيطرة خلال نيسان الماضي.