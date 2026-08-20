عون: يجب انسحاب إسرائيل من ‏لبنان وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها

الفاتيكان-سانا‏

جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون التأكيد على وجوب انسحاب قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها على سيادته، وبسط سلطة الدولة ‏اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلام بيدها.‏

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان على منصة إكس: إنّ عون بحث خلال لقائه اليوم ‏الخميس، بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، في الفاتيكان آخر التطورات على الساحة ‏اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى لبنان وبناه التحتية والمدنيين، ‏وشكره على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه بإزالة الاحتلال ووقف ‏الاعتداءات الإسرائيلية على أرضه.‏

ودعا عون البابا ومسؤولي الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كل ‏المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود ‏صيغة الإطار، التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 26 حزيران الماضي، ‏ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف خاصة المدنيين والمنشآت المدنية والبنى ‏التحتية والقرى في الجنوب، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيداً ‏لإعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم.‏

وأكد عون أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على ‏كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن ‏والاستقرار على الحدود.‏