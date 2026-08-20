عون: يجب انسحاب إسرائيل من ‏لبنان وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها

الفاتيكان-سانا
جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون التأكيد على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها على سيادته، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلام بيدها.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان على منصة إكس: إنّ عون بحث خلال لقائه اليوم الخميس، بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، في الفاتيكان آخر التطورات على الساحة اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى لبنان وبناه التحتية والمدنيين، وشكره على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه بإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضه.
ودعا عون البابا ومسؤولي الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كل المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار، التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 26 حزيران الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف خاصة المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيداً لإعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم.
وأكد عون أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.