فريق محافظة حمص يفوز على فيروزة في دوري كرة القدم للسيدات

حمص-سانا

حقق فريق محافظة حمص فوزاً قانونياً بنتيجة 3-0 على فيروزة، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري كرة القدم للسيدات، بعد تغيب الأخير عن المواجهة التي كانت مقررة اليوم على ملعب المنشأة بحمص.

وفي تصريح لـ سانا، أكدت لمى الطباع، نائبة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة حمص، أن استعدادات الفريق تسير بشكل جيد، ولا سيما أن الفريق قدم أداءً مميزاً في مرحلة الذهاب، حيث فاز في أربع مباريات، ولم يخسر سوى مباراة واحدة أمام فريق الهلال.

ولفت رئيس نادي فيروزة، وريد هوارة، إلى أن النادي يواجه العديد من الصعوبات، أبرزها غياب الدعم المالي، ما أدى إلى توقف اللاعبات عن التدريبات والمشاركة في المباراة.

ورفع فريق محافظة حمص رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي فيروزة عند 9 نقاط.