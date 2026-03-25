فريق محافظة حمص يفوز على فيروزة في دوري كرة القدم للسيدات

01 Copy 2 فريق محافظة حمص يفوز على فيروزة في دوري كرة القدم للسيدات

حمص-سانا

حقق فريق محافظة حمص فوزاً قانونياً بنتيجة 3-0 على فيروزة، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري كرة القدم للسيدات، بعد تغيب الأخير عن المواجهة التي كانت مقررة اليوم على ملعب المنشأة بحمص.

وفي تصريح لـ سانا، أكدت لمى الطباع، نائبة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة حمص، أن استعدادات الفريق تسير بشكل جيد، ولا سيما أن الفريق قدم أداءً مميزاً في مرحلة الذهاب، حيث فاز في أربع مباريات، ولم يخسر سوى مباراة واحدة أمام فريق الهلال.

ولفت رئيس نادي فيروزة، وريد هوارة، إلى أن النادي يواجه العديد من الصعوبات، أبرزها غياب الدعم المالي، ما أدى إلى توقف اللاعبات عن التدريبات والمشاركة في المباراة.

ورفع فريق محافظة حمص رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي فيروزة عند 9 نقاط.

الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ حمص يبحثان تعزيز التنسيق ودعم مشاريع الإسكان والاستثمار
بايرن ميونخ يبتعد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على فيردر بريمن
إعلان قائمة منتخب سوريا للرجال لكرة القدم لمواجهة أفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2027
“كيدزينيا”.. مبادرة في حمص لتعريف الأطفال على مؤسسات الدولة
